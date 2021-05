US-Industrie fährt im März Auftragsplus ein

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im März wieder mehr Aufträge eingesammelt.

Die Bestellungen stiegen um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 1,3 Prozent gerechnet, nach einem Minus von revidiert 0,5 Prozent im Februar.

Die US-Industrie hat ihr hohes Wachstumstempo im April gedrosselt, wie aus der jüngsten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Experten trauen der US-Wirtschaft in diesem Jahr einen kräftigen Zuwachs zu. Womöglich wird das Vorkrisen-Niveau bereits im laufenden Quartal erreicht. Ein Grund dafür ist das rasche Impftempo, das schneller als in andern Staaten Lockerungen von Lockdown-Maßnahmen erlaubt.