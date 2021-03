US-Industrie fährt Produktion überraschend deutlich zurück

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Wintermonat Februar stärker zurückgefahren als gedacht.

Die Firmen stellten 3,1 Prozent weniger her als im Januar, wie die Notenbank Fed am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 1,2 Prozent im Januar. Die Produktion insgesamt - neben der Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau berücksichtigt - ging im Februar um 2,2 Prozent zurück. Hier hatten Experten nur ein Minus von 0,3 Prozent auf dem Zettel.

"Die Kältewelle bereitete vor allem in Teilen des verarbeitenden Gewerbes und naturgemäß dem Bergbau erhebliche Probleme", erläuterte Commerzbank-Experte Christoph Balz.