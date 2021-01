US-Industrie sammelt mehr Aufträge ein

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im November mehr Aufträge eingesammelt als erwartet.

Die Bestellungen zogen um 1,0 Prozent zum Vormonat an, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 1,3 Prozent im Oktober. Die Industrie in den Vereinigten Staaten hat trotz der Pandemie ihre Wachstumssignale zuletzt verstärkt, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.