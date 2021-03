US-Industrie sammelt mehr Aufträge ein

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat zu Jahresbeginn mehr Aufträge eingesammelt als erwartet.

Die Bestellungen legten im Januar um 2,6 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit plus 2,1 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 1,6 Prozent im Dezember. Die Industrie hat im Februar ihr hohes Wachstumstempo noch gesteigert, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.