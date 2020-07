US-Industrie sammelt wieder mehr Aufträge ein

Washington (Reuters) - Die Auftragslage der US-Industrie hat sich im Mai nach den Corona-bedingten Einbrüchen der Vormonate wieder verbessert.

Die Bestellungen zogen um 8,0 Prozent an, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Plus von 8,9 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 13,5 Prozent im April. Die US-Wirtschaft steht wegen schwächerer Nachfrage vor einer Rezession. Mit billionenschweren Hilfspaketen hat der Staat Firmen und Verbrauchern über die Krise hinweggeholfen.