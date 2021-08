US-Industrie steigert ihre Produktion überraschend kräftig

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Juli unerwartet stark hochgefahren.

Die Betriebe stellten 1,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nach minus 0,3 Prozent im Juni. Die Produktion insgesamt - neben der Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau berücksichtigt - stieg im Juli um 0,9 Prozent und damit ebenfalls deutlicher als erwartet.