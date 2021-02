US-Industrie steigert Produktion überraschend deutlich

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Januar deutlicher als erwartet hochgefahren.

Die Firmen stellten 1,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. Die Produktion insgesamt - neben der klassischen Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau berücksichtigt - wuchs zum Jahresauftakt um 0,9 Prozent und damit fast doppelt so stark wie erwartet.