US-Industrie steigert Wachstumstempo trotz Lieferengpässen weiter

Washington (Reuters) - Trotz Materialmangel hat die US-Industrie im September beim Wachstumstempo überraschend noch einen Zahn zugelegt.

Der Einkaufsmanagerindex kletterte um 1,2 auf 61,1 Punkte, wie aus der am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Rückgang auf 59,6 Zähler gerechnet. Das Barometer zeigt bei Werten über 50 Wachstum an.

Ungeachtet der Materialknappheit etwa bei Halbleitern und anderen Vormaterialien zeige der Anstieg des Barometers, dass es in der US-Industrie grundsätzlich gut aussieht, meint Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank: "Löst sich der Mangel, wird die Produktion auf Hochtouren laufen." Zum einen weil die noch offenen Aufträge abgearbeitet werden müssten, zum anderen, weil die Unternehmen ihre Lager wieder aufstockten. Laut Fed-Chef Jerome Powell erweisen sich die Probleme mit dem Materialmangel als langwieriger als gedacht. Sie könnten sich bis ins nächste Jahr hineinziehen.