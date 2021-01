US-Industrie verzeichnet im Dezember nur kleines Auftragsplus

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat Ende 2020 überraschend nur einen kleinen Auftragszuwachs erreicht.

Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge oder Maschinen legten im Dezember um 0,2 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet, nach einem Wachstum von 1,2 Prozent im November.

Ohne den schwankungsanfälligen Verkehrssektor kam es im Dezember allerdings zu einem Plus von 0,7 Prozent. "Das Vorkrisenniveau der Auftragseingänge wurde bereits im Vormonat erreicht, die Sorgen vor einer nachlassenden Konjunkturerholung bleiben aufgrund der Corona-Lage in den USA aber noch bestehen", so das Fazit von Helaba-Ökonom Patrick Boldt. Die Fed, die am Abend (20.00 Uhr MEZ) wieder über den Leitzins entscheidet, dürfte deshalb nach Ansicht des Experten an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten.