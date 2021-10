US-Internet-Aktie jetzt direkt auf Kaufniveau?

Die Aktie des Online-Reiseportals Travelzoo schoss am Dienstag dynamisch nach oben und vollendete dabei eine Bodenformation in Form einer inversen SKS. Im gestrigen Handel kam es dann zu einem schwungvollen Rücksetzer an das Ausbruchslevel der Nackenlinie (schwarz) wo aktuell auch der EMA50 verläuft. Diese Kursentwicklung ist eine solide Basis im Sinne der Bullen, es könnte sich um einen belastbaren Boden handeln.

Attraktive Chance

Mit dem Pullback an die Nackenlinie könnte das Kaufsignal bestätigt sein. Im bullischen Szenario startet jetzt eine neue Aufwärtswelle. Bei rund 14,50 USD liegt die Abwärtstrendlinie der letzten Monate als erstes Zwischenziel, darüber hinaus wäre Platz bis rund 18 und 19,83 USD.

Absicherungen für Longpositionen könnten ab jetzt z.B. unterhalb von 11,60 EUR per Tagesschlusskurs gesetzt werden. Wird dieser Preisbereich wieder signifikant unterschritten, könnten die Tiefs am Support bei 10,50 - 10,76 EUR nochmals getestet werden. Unterhalb dieser Preiszone würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Das charttechnische Setup ist konstruktiv. Auf dem aktuellen Kursniveau könnte hier ein interessanter Einstieg bei einem potenziellen Turnaround-Wert gefunden werden.

