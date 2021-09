US-Investor H&F gibt Startschuss für Zooplus-Übernahmeangebot

München (Reuters) - Der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman (H&F) hat ab sofort gut vier Wochen Zeit, die Mehrheit der Aktien am Online-Tierbedarfshändler Zooplus einzusammeln.

H&F gab am Dienstag den offiziellen Startschuss für sein 3,3 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot, das bis zum 12. Oktober läuft. Die BaFin habe das Angebot genehmigt, hieß es in der Mitteilung. Der Investor aus Kalifornien hatte die Offerte am Montag um 70 auf 460 Euro je Aktie aufgestockt, um möglichen Gegenangeboten der Rivalen KKR und EQT den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Zooplus-Vorstand hatte zwar eine Übernahmevereinbarung mit H&F geschlossen, sich aber auch die Vorstellungen von KKR und EQT angehört. Wie sie auf die Erhöhung reagieren, ist offen.

Das Angebot von H&F ist an eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie geknüpft. 17 Prozent an Zooplus haben die Kalifornier vorerst sicher, nachdem der Zooplus-Vorstand sowie die Investoren Maxburg Beteiligungen (RAG-Stiftung) und Luxempart zugesagt haben, ihre Aktien anzudienen.