US-Jobmarkt zieht kaum an - nur rund 200.000 neue Stellen

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat zum Jahresausklang überraschend wenig Arbeitsplätze geschaffen.

Im Dezember entstanden 199.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hingegen hatten mit 400.000 gerechnet, nach einem Plus von revidiert 249.000 Stellen im November. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote fiel zugleich auf 3,9 von 4,2 Prozent und somit stärker als von Experten erwartet. Der Arbeitsmarkt schwächelt damit und ist weiter nur langsam auf dem Weg der Besserung nach dem massiven Einbruch zu Beginn der Pandemie-Krise in den USA im Frühjahr 2020.

Die US-Notenbank um Fed-Chef Jerome Powell hat Mitte Dezember angesichts der gestiegenen Inflation eine zügige Abkehr vom Krisenmodus beschlossen. Zugleich signalisierten die Währungshüter für 2022 im Mittel drei Zinserhöhungen. Die monatlichen Konjunkturspritzen sollen bis März komplett eingestellt werden - ab Mitte Januar wird das Abbautempo bei den Wertpapierkäufen dazu auf 30 Milliarden Dollar monatlich verdoppelt.