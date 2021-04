US-Justizministerium erwartet mehr als 500 Anklagen nach Sturm auf Kapitol

(Reuters) - Das US-Justizministerium geht von insgesamt mehr als 500 Anklagen im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols Anfang Januar aus.

Bislang seien mehr als 400 Personen betroffen, wie am Donnerstag aus Gerichtsunterlagen hervorging. "Die Ermittlungen gehen weiter und die Regierung geht davon aus, dass mindestens 100 weitere Personen angeklagt werden." Mit Sicherheit werde es sich um eins der größten Verfahren in der Geschichte der USA handeln. Am 6. Januar hatten Anhänger des ehemaligen Präsident Donald Trump den Sitz des Kongresses in Washington gestürmt. Dabei starben fünf Menschen.