US-Kongress kommt Einigung bei Covid-Konjunkturpaket näher

- von Richard Cowan

Washington (Reuters) - Bei den monatelangen Verhandlungen im US-Kongress über ein weiteres milliardenschweres Corona-Hilfspaket hat sich Abgeordneten und Insidern zufolge am Mittwoch eine Einigung abgezeichnet

demokratischer Gegenspieler in der Kongresskammer, Chuck Schumer, sagte, man sei einer Einigung sehr nahe. Die neuen Covid-Hilfen sollen an ein reguläres Haushaltsgesetz für das neue Fiskaljahr angegliedert werden. Hier läuft eine Frist für eine Einigung bis Freitag.

Einem mit den Verhandlungen vertrauten Insider zufolge soll das 900 Milliarden Dollar schwere Corona-Paket auch eine Form von Hilfen für die Bundesstaaten und Kommunen enthalten. Dies wurde bislang von den Republikanern abgelehnt. Den vorliegenden Informationen zufolge sollen Hilfen für Arbeitslose und neue Direktzahlungen ebenfalls Teil des Paketes sein. Der zweihöchste Republikaner im Senat, John Thune, sprach von zwischen 600 und 700 Dollar je Bürger. Dagegen soll ein Haftungsschutz für Unternehmen nicht aufgenommen werden, ursprünglich eine Forderung der Demokraten. Sie halten die Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Der Kongress hat bislang mehr als drei Billionen Dollar an Hilfen im Kampf gegen die Pandemie verabschiedet. Die Verhandlungen über weitere Maßnahmen kamen durch die Wahl am 3. November zwischenzeitlich faktisch zum Erliegen. Die Notenbank Fed dringt ebenso wie der designierte Präsident Joe Biden wegen der düsteren Lage am Arbeitsmarkt und der Existenznöte vieler Amerikaner darauf, den Weg für Nothilfen umgehend freizumachen. Die Fed sollte am Mittwochabend ihren jüngsten Zinsbeschluss veröffentlichen.