US-Kongress stellt Milliarden für Kampf gegen Coronavirus bereit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Kongress stellt für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus neue Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit. Nach dem Repräsentantenhaus nahm am Donnerstag auch der Senat ein entsprechendes Nothilfegesetz mit überwältigender Mehrheit an. Das Gesetz sieht unter anderem drei Milliarden Dollar für die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen vor. 2,2 Milliarden Dollar sollen für präventive Maßnahmen bestimmt sein. 435 Millionen Dollar sind für Hilfe im Ausland vorgesehen.

US-Präsident Donald Trump teilte am Donnerstag auf Twitter mit, in den USA seien inzwischen 129 Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt. Elf Tote wurden verzeichnet. Besonders betroffen ist der westliche Bundesstaat Washington. US-Vizepräsident Mike Pence, der die Coronavirus-Taskforce der Regierung leitet, wollte den Bundesstaat am Donnerstag besuchen./lkl/shg/cy/DP/fba