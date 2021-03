US-Konjunkturpaket wird gefeiert, Inflationssorge treten in den Hintergrund

Im Interview mit dem Börsenhändler und Marktkenner Arthur Brunner von der ICF Bank haben wir in dieser Woche über die Entwicklungen der Anleihen in der Eurozone gesprochen. Zudem wurde hinterfragt und geklärt welche Auswirkung die EZB Ratssitzung hatte. Worauf die Anleger in der kommenden Woche schauen sollen, wurde auch thematisiert. Mehr dazu im vollständigen Interview.

