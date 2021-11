US-Konsumklima getrübt wie seit Ende 2011 nicht mehr - Hohe Inflation

Washington (Reuters) - Die rasant steigenden Preise schlagen den Verbrauchern in den USA gehörig auf die Stimmung.

Das Barometer für die Konsumlaune sank im November auf 66,8 Zähler von 71,7 Punkten im Vormonat, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit November 2011. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 72,4 Punkte gerechnet. Die Verbraucher schätzten laut vorläufigen Ergebnissen ihre aktuelle Lage schlechter ein als zuletzt. Auch mit den Erwartungen für die kommenden Monate ging es bergab.

Die Bürger erwarten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate zugleich eine Verteuerung der Waren und Dienstleistungen von 4,9 Prozent. Die Inflation in den USA ist wie in vielen anderen Regionen der Welt zuletzt kräftig gestiegen - etwa wegen Lieferengpässen und als Folge der Corona-Krise. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 6,2 Prozent - der stärkste Anstieg seit November 1990. Der starke Preisauftrieb nagt an der Kaufkraft der Bürger. US-Präsident Joe Biden hat seine Wirtschaftsberater angewiesen, etwas dagegen zu unternehmen.