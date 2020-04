US-Kriegsschiff durchquert erneut Straße von Taiwan

Taipeh (Reuters) - Zzum zweiten Mal binnen eines Monats hat ein US-Kriegsschiff die als Straße von Taiwan bekannte Meerenge zwischen der gleichnamigen Insel und der Volksrepublik China passiert.

Taiwans Verteidigungsministerium sprach am Freitag von einer "gewöhnlichen Mission". Einzelheiten wurden nicht genannt. Vor zwei Wochen war bereits ein Zerstörer der US-Marine dort unterwegs, nachdem zuvor chinesische Kampfflugzeuge über dem Gewässer gesehen worden waren.

Die Volksrepublik China hat in den vergangenen Monaten in der Nähe von Taiwan mehrfach Übungen durchgeführt, darunter mit Kampfflugzeugen und atomwaffenfähigen Bombern. Taiwans Regierung Taipehs prangerte das als Einschüchterungsversuche an. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil des Landes. Die Führung in Peking hatte sich zuletzt verärgert über die verstärkte Unterstützung der Regierung von US-Präsident Donald Trump für die Insel gezeigt.