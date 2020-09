US Leitzinsentscheid und großer Verfallstermin werden richtungsweisend sein!

Am Mittwoch findet der US Leitzinsentscheid statt, mit obligatorischer anschließender Pressekonferenz mit Jerome Powell. Nachdem Fed-Präsident Jerome Powell bereits beim virtuellen Notenbanktreffen von Jackson Hole eine Änderung des Inflationsziels umrissen hatte, dürfte beim FOMC-Treffen in der kommenden Woche der förmliche Beschluss gefasst werden. Künftig strebt die Fed nur noch im zeitlichen Durchschnitt eine Inflation von rund zwei Prozent an und will auch Überschreitungen des Ziels tolerieren oder sogar anstreben, wenn die Inflation zuvor längere Zeit geschwächelt hat.

Am Freitag folgt dann der große Verfallstermin, der die Kurse an den Märkten kurzfristig ebenfalls stark bewegen kann. Anbei der mittelfristige Chart des europäischen Leitindex. Seit Juni befindet sich der Eurostoxx50 in einer Seitwärtskorrektur. Unterhalb von 3.395 Punkten bewegen sich die Kursnotierungen seitwärts. Was kommt nach dieser Sommerpause ? Wird der Herbst unruhig ? Die Seitwärtskorrektur läßt sich bislang als steigendes Dreieck lesen. Es handelt sich hierbei eigentlich um ein bullisches Fortsetzungsmuster. Wir müssen beobachten, wie sehr der Abverkauf im US Technologiesektor auf andere Sektoren und Regionen durchschlägt. Bis jetzt hält sich der Euroxtoxx50 gut.

Seit Wochen krabbelt das Kursgeschehen auf der Unterkante des Dreiecks nach oben, kann sich aber nicht dynamisch nach oben absetzen. Die zu erwartende ausgeprägte Volatilität könnte dem Korrekturdreieck gefährlich werden. Fällt der Index unter 3.235 Punkte, könnte dies einen kleinen Kursrutsch einleiten. Dieser müßte genau beobachtet werden, ob er sich zu etwas Größerem auswachsen kann. Aus heutiger Sicht erwarte ich keinen größeren Rutsch. Auf der Oberseite ist die Hürde bei 3.395 Punkten in den Chart eingemeißelt. EIn überzeugender Anstieg darüber würde Aufwärtspotential gen Norden freischalten.

EURO STOXX 50

