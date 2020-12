US-Magazin "Time" kürt Biden und Harris zu "Personen des Jahres"

New York (Reuters) - Das US-Magazin "Time" hat dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und seiner künftigen Stellvertreterin Kamala Harris gemeinsam den Titel "Person des Jahres" verliehen.

Biden und Harris würden für "Wiederherstellung und Erneuerung in einem" stehen, teilte die Zeitschrift am Donnerstag (US-Ortszeit) mit. Auf diese Weise hätten sie mit mindestens 81 Millionen Stimmen so viele Wähler für sich gewinnen können wie noch nie ein Kandidat bei einer US-Präsidentenwahl. Der 78-jährige Biden war Vizepräsident unter Barack Obama, Harris soll als erste Frau und erste Schwarze das Stellvertreter-Amt übernehmen. "Time" vergibt den Titel an eine oder mehrere Personen, die auf das Geschehen im ausklingenden Jahr den größten Einfluss gehabt haben.

US-Präsident Donald Trump, der seine Wahlniederlage bisher nicht eingestanden hat, schaffte es im "Time"-Ranking dieses Jahr unter die ersten drei. Außer ihm galten noch zwei Gruppen als Anwärter auf den Titel: Die Mitarbeiter im Gesundheitssystem, die gegen die Corona-Pandemie kämpfen, und die Anhänger der Bewegung, die sich gegen Polizeigewalt gegen Schwarze starkmacht. Im Jahr 2016 war Trump rund einen Monat nach seiner Wahl zur "Person des Jahres" gekürt worden.