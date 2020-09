US-Medienunternehmen Altice will Kabelgeschäft mit Übernahme ausbauen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Medienunternehmen Altice USA hat ein Übernahmeangebot für die kanadischen Telekommunikations- und Medienunternehmen Cogeco und Cogeco Communications vorgelegt. Die Amerikaner bieten für das gesamte Unternehmen 10,3 Milliarden kanadische Dollar (6,6 Mrd Euro), wie Altice am Mittwoch in New York mitteilte.

Allerdings plant Altice nicht das gesamte Geschäft zu behalten. Nach der Übernahme will das Unternehmen das Cogeco-Geschäft in den USA an den derzeitigen Großaktionär von Cogeco, Rogers Communications , weiterreichen und nur die US-Sparte behalten - und zwar den Kabelbetreiber Atlantic Broadband. Rund 4,8 Milliarden kanadische Dollar zahlt Altice demnach für das US-Geschäft.

Mit der Übernahme würde Altice sein Geschäft im Kabelmarkt weiter ausbauen und sein Angebot auf mehr als 1,1 Millionen zusätzliche Haushalte und Unternehmen in den USA auszudehnen./knd/stw/he