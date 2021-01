US-Militär lässt wieder Transgender-Rekruten zu - Biden streicht Trump-Verbot

Washington (Reuters) - Das US-Militär lässt wieder Transgender-Rekruten zu.

Präsident Joe Biden habe das Verbot seines Vorgängers Donald Trump aufgehoben, teilte das Präsidialamt am Montag mit. "Inklusive Streitkräfte sind effektivere Streitkräfte", hieß es in der Erklärung. "Einfach gesagt, es ist das Richtige und in unserem nationalen Interesse." Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntag von den Plänen erfahren. Trump hatte das Verbot 2017 verhängt und damit eine Entscheidung seines eigenen Vorgängers Barack Obama rückgängig gemacht. Unter Trump durften Transgender-Soldaten weiter dienen, -Rekruten jedoch nicht neu in die Streitkräfte aufgenommen werden.