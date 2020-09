US-Notenbank hält an Nullzinspolitik fest

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Nullzinspolitik in der Corona-Krise beibehalten. Der Leitzins verharrt in einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet./jsl/bgf/fba