US-Notenbanker Rosengren tritt zurück

Washington (Reuters) - Der US-Notenbanker Eric Rosengren tritt zum Ende des Monats zurück.

Der Präsident der Fed in Boston gab am Montag gesundheitliche Gründe an. Er brauche eine Nierentransplantation und wolle seine Gesundheit schonen. Rosengren wäre im Juni 2022 mit seinem 65. Geburtstag regulär in den Ruhestand gegangen. Er war im vergangenen Jahr wegen umstrittener Aktiengeschäfte unter Druck geraten. Interimschef der Fed Boston wird der erste Vize-Präsident Kenneth C. Montgomery.