US-Notenbanker: Wegen Ukraine-Krieg nur vorsichtige Zinsstraffung

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein ranghoher Notenbanker aus den USA hat sich angesichts des Ukraine-Kriegs für einen eher vorsichtigen Einstieg in die geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed ausgesprochen. Es herrsche große Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie und wegen der "tragischen Ereignisse" im Osten der Ukraine, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Philadelphia, Patrick Harker, am Donnerstag einem US-Radiosender. Die Federal Reserve sollte nicht noch mehr Unsicherheit hinzufügen, was für einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte im März spreche.

Mitte März entscheidet die Fed über ihre Geldpolitik. Angesichts der hohen Inflation wird mit einem ersten Zinsschritt nach oben gerechnet. An den Märkten wurde bisher spekuliert, die Fed könnte mit einem großen Schritt um 0,5 Punkte beginnen, um ein starkes Zeichen gegen die hohe Teuerung zu setzen. "Ich würde zu einer Erhöhung 0,5 Punkte nicht 'nie' sagen", erklärte Harker. Wenn die Inflation demnächst deutlich höher ausfalle und sie sich nicht abschwäche, wäre er offener für eine große Zinsanhebung. "Aber im Moment bin ich das nicht", sagte Harker./bgf/jsl/he