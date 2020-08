US-Ölbranche rüstet sich für Wirbelsturm "Laura"

Houston (Reuters) - Die US-Ölbranche bereitet sich mit der Stilllegung von Förderstätten und Raffinerien auf die Ankunft des Hurrikans "Laura" an der Küste von Texas und Louisiana vor.

Die Förderung im Golf von Mexiko sank um 1,5 Millionen Barrel pro Tag oder 82 Prozent - fast so sehr wie 2005, als der Wirbelsturm "Katrina" für massive Schäden sorgte. Auch mehrere Raffinerien rüsteten sich für den Sturm. In Port Arthur und Galveston wurden Evakuierungen angeordnet. Der Ölpreis legte am Dienstag zu.

Der Wirbelsturm soll nach Informationen des Hurrikan-Beobachtungszentrums am Donnerstagmorgen die Küste mit Windgeschwindigkeiten von 185 Stundenkilometern erreichen. Experten befürchten eine massive Sturmflut im Süden der USA. "Es bestehen ideale Bedingungen im mittleren und westlichen Golf dafür, dass der Sturm an Kraft gewinnt", sagte der Meteorologe Chris Kerr vom Datenanbieter DTN. Dabei seien Wellen von drei Metern Höhe zu erwarten. "Laura" könne zu einem Hurrikan der Kategorie vier anschwellen.