US-Präsident Biden will sich erneut zum Truppenabzug in Afghanistan äußern

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden will sich am Donnerstagnachmittag erneut zum Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan sowie zur Sicherheit und humanitären Hilfe für das afghanische Volk äußern.

Wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch (Ortszeit) in einer Erklärung mitteilte, wird der Präsident am Donnerstagmorgen zunächst von seinen Sicherheitsberatern ein Update zur Lage des militärischen Abzugs erhalten. Seit dem Beginn des Truppenabzugs haben die radikal-islamischen Taliban bereits mehrere Bezirke zurückerobert. Mittlerweile sind sie bis in die Hauptstadt der im Nordwesten Afghanistans gelegenen Provinz Badghis vorgerückt. Die Regierung in Kabul hat eine Gegenoffensive im Norden angekündigt.

Die USA planen, ihre Soldaten bis zum August vollständig zurückzuholen. Der wichtigste Luftwaffenstützpunkt Bagram wurde am Freitag an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben. Von dort aus waren in den 20 Jahren des Afghanistan-Krieges zahlreiche Angriffe gegen die Taliban und andere islamistische Gruppen gestartet worden.