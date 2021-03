US-Preise ziehen an - "Hochschießen auf über drei Prozent unvermeidbar"

Washington/Berlin (Reuters) - Die Preise in den USA sind so stark gestiegen wie seit einem Jahr nicht mehr.

Sie kletterten im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet nach einer Teuerungsrate von 1,4 Prozent im Januar. Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba betonte, der Anstieg sei hauptsächlich mit höheren Benzinkosten zu erklären: "Vor diesem Hintergrund sollten die Inflationssorgen zunächst nicht größer werden und die Währungshüter werden sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, vom geldpolitisch expansiven Kurs abzurücken." Die US-Notenbank achtet besonders auf Preisveränderungen bei privaten Verbraucherausgaben, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten herausgerechnet werden. Diese Rate stieg zuletzt auf 1,5 Prozent.

Die Notenbank, die am kommenden Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, unterstützt die von der Corona-Krise getroffene Wirtschaft mit monatlichen Geldspritzen von 120 Milliarden Dollar. Die Aussicht auf das billionenschwere Konjunkturpaket des US-Präsidenten Joe Biden hat dazu geführt, dass die Renditen von Staatsanleihen in Erwartung eines Konsumrauschs und einer anziehenden Inflation in jüngster Zeit zulegten. Mit Erleichterung reagierten Anleger nun auf die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Inflationsdaten. Sie deckten sich mit Staatsanleihen des Landes ein und drückten die Rendite der zehnjährigenPapiere auf plus 1,542 von zuvor 1,561 Prozent.

Doch der Inflationsdruck wird vorerst weiter steigen, wie Analyst Bernd Krampen von der NordLB prognostiziert. Aufgrund absehbarer statistischer Effekte sei ein Hochschießen der US-Inflationsrate im zweiten Quartal auf über drei Prozent unvermeidbar. Ökonom Christoph Balz von der Commerzbank erläutert den Zusammenhang: "Denn dann dienen bei der Inflationsrate die niedrigen Preise vom Frühjahr 2020 als Vergleichsbasis, weshalb die Vorjahresrate vorübergehend spürbar anziehen wird." Dieser Anstieg dürfte sich laut dem Experten aber als ein temporäres Phänomen erweisen.

Für einen deutlich stärkeren Lohnauftrieb, der wiederum die Verbraucherpreise anschieben könnte, sei die Lage am Arbeitsmarkt zumindest in diesem und dem nächsten Jahr noch zu schlecht: "Längerfristig sehen wir allerdings durchaus das Risiko einer merklich stärkeren Inflation", so der Commerzbank-Experte.