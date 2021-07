US-Regierung drängt Öl-Staaten zu Kompromiss bei Verhandlungen über Förderquoten

Washington (Reuters) - Die US-Regierung bemüht sich darum, die festgefahrenen Verhandlungen der großen Öl-Staaten über eine Anhebung der Förderquoten wieder in Schwung zu bringen.

"Wir sind nicht an diesen Gesprächen beteiligt, aber Regierungsbeamte haben sich mit relevanten Hauptstädten ausgetauscht, um auf eine Kompromisslösung zu dringen, die es ermöglicht, die vorgeschlagenen Produktionssteigerungen voranzubringen", teilte ein Präsidialamtssprecher in Washington am Montag mit. "Die Vereinigten Staaten beobachten die Verhandlungen der Opec+ und ihre Auswirkungen auf die globale wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie genau."

Die Minister der "Opec+"-Staaten, zu denen neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, konnten sich in mehreren Verhandlungsrunden nicht auf eine Anhebung der Produktionsquoten einigen. Der Ölpreis stieg, ein Fass der Nordsee-Sorte Brent war so teuer wie zuletzt vor mehr als zweieinhalb Jahren. Stabile Ölmarkt-Bedingungen seien jedoch nötig, um die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie anzuschieben, sagten Berater von US-Präsident Joe Biden, die namentlich nicht genannt werden wollten.