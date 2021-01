US-Regierung sieht Abkommen mit Taliban zunehmend pessimistisch

Washington (Reuters) - In den USA wird das Abkommen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan zunehmend pessimistisch gesehen.

Wenn die Taliban nicht zu ihren Verpflichtungen stünden und dem Terrorismus eine Absage erteilten sowie die Angriffe auf die afghanische Armee einstellten, sei das Abkommen schwer zu halten, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag. In dem 2020 geschlossenen Vertrag haben die Taliban Sicherheitsgarantien gegeben und sich zu Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul verpflichtet. Im Gegenzug wollten die USA bis kommenden Mai sämtliche Truppen aus dem Land abziehen.

"Die Taliban waren, um es höflich zu sagen, zurückhaltend bei den Bemühungen um das Einhalten der Verpflichtungen", sagte Kirby. Die USA haben ihre Truppen in Afghanistan mittlerweile auf 2500 Soldaten reduziert, so wenig wie zuletzt 2001. Der neue Präsident Joe Biden hat sich bislang nicht zur Truppenstärke in Afghanistan geäußert. Trotz des Abkommens zwischen den Taliban und den USA sind nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen im vergangenen Jahr über 2900 Zivilisten bei den Konflikten getötet worden. Die Toten sind das Resultat einer anschwellenden Gewalt im Land, die den Friedensprozess zwischen Regierung und Taliban zunehmend erschwert.