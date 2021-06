US-Regierung will mit Verbündeten Materialien für E-Autos sichern

Washington (Reuters) - Die US-Regierung sucht den Schulterschluss mit Verbündeten bei der Sicherung der für Elektrofahrzeuge dringend benötigten Rohstoffe. "Um eine zuverlässige, nachhaltige Versorgung mit kritischen Mineralien und Materialien zu gewährleisten, müssen die Vereinigten Staaten mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um die Lieferketten weg von gegnerischen Nationen und Quellen mit inakzeptablen Umwelt- und Arbeitsstandards zu diversifizieren", hieß es in einer Reuters am Dienstag vorliegenden Erklärung des Weißen Hauses. Damit soll auch die Abhängigkeit von China bei wichtigen Rohstoffen und Vorprodukten in diesem Bereich verringert werden. Die Volksrepublik gilt als weltgrößter Verarbeiter von Metallen, die für Elektrofahrzeuge benötigt werden.

Die Sicherung von Kupfer, Lithium und anderen Rohstoffen für die Herstellung von Batterien ist eine große Hürde für Präsident Joe Bidens Pläne zur stärkeren Verbreitung von Elektroautos. Einheimische Bergwerke sind mit hohen regulatorischen Hürden und dem Widerstand von Umweltschützern konfrontiert. Biden will nun eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die herausfinden soll, wo Mineralien im Inland produziert und verarbeitet werden können.

Bidens Demokraten setzen sich für ehrgeiziger Klimaziele ein. Bis 2030 soll die Mehrheit der in den USA hergestellten Autos elektrisch angetrieben werden. Bis 2040 soll jedes Auto auf der Straße elektrisch fahren.