US-REIT Tanger Factory Outlet Centers: So sicher sind die 4 % Dividendenrendite der Aktie!

Tanger Factory Outlet Centers besitzt als US-amerikanischer Real Estate Investment Trust eine wirklich bemerkenswerte Vergangenheit. Kurz nachdem die Aktie einen dividendenaristokratischen Status erreicht hat, kam die COVID-19-Krise. Zwecks Liquiditätswahrung hat das Management hinter dem REIT beschlossen, die Ausschüttung kurzerhand auszusetzen.

Allerdings ist das nur ein Teil der Historie: Tanger Factory Outlet Centers hat in diesem Jahr schließlich erneut damit begonnen, eine Dividende auszuzahlen. Das Management zahlt eine in etwa hälftige Dividende von 0,1775 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 17,59 US-Dollar (07.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) entspricht das einer Dividendenrendite von knapp über 4 %.

Bleibt bloß eine Frage mit Blick auf die Aktie des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts: Nämlich, wie sicher ist jetzt die Dividende? Das soll uns im Folgenden mit Blick auf die frischen Quartalszahlen näher beschäftigen.

Tanger Factory Outlet Centers & die Dividende

Wie wir mit Blick in das Zahlenwerk von Tanger Factory Outlet Centers festhalten können, gibt es einige Zeichen, die zuversichtlich stimmen. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat ein eigentlich weitgehend solides Quartalszahlenwerk hingelegt. Zumindest, wenn wir die Dividende berücksichtigen.

Der US-REIT mit einem Shopping-Centren-Fokus hat im ersten Quartal dieses Börsenjahres beispielsweise Funds from Operations je Aktie von 0,38 US-Dollar ausgewiesen. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich mit einem Wert von ca. 46,7 % auf einem komfortablen Niveau. Selbst mit Blick auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 US-Dollar ist Tanger Factory Outlet Centers immerhin wieder in den schwarzen Zahlen. Der Turnaround könnte sich daher andeuten.

Auch andere Kennzahlen spiegeln Besserung wider. Die Leerstandsquote ist zwar mit ca. 8,3 % in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, ja, sogar leicht darunter. Trotzdem hat COVID-19 augenscheinlich keine signifikanten Auswirkungen auf diese Kennzahl. Tanger Factory Outlet Centers konnte zudem 95 % aller Mieten im ersten Quartal einsammeln. Im April dieses Jahres hat sich diese Kennzahl sogar auf einen Wert von 96 % verbessert. Das zeigt, dass das operative Zahlenwerk womöglich wieder in eine richtige Richtung tendiert. Post-COVID-19 könnte dieses Dividendenmaß daher sicher bleiben.

Trotzdem eine Kürzung, und …

Trotzdem dürfen Foolishe Investoren eines nicht vergessen: Das Management von Tanger Factory Outlet Centers hat die eigene Dividende gekürzt und den aristokratischen Status verloren. Mit jetzt über 4 % Dividendenrendite könnte die Ausgangslage vergleichsweise stabil und attraktiv sein. Aber eine stabile, ausschüttende Aktie sieht dann doch anders aus.

Wer auf den Turnaround setzen möchte, der kann das natürlich weiterhin tun. Es gilt jedoch neben COVID-19 und der Pandemie das Risiko des E-Commerce zu würdigen. Der US-REIT bleibt nicht risikolos.

Der Artikel US-REIT Tanger Factory Outlet Centers: So sicher sind die 4 % Dividendenrendite der Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images