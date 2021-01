US-Repräsentantenhaus beginnt mit Debatte über Amtsenthebung Trumps

Washington (Reuters) - Im US-Repräsentantenhaus hat die Debatte zur Eröffnung eines zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump begonnen.

Zunächst ist am Mittwoch eine formelle Abstimmung über die Verfahrensregeln der Debatte vorgesehen. Hier wird grünes Licht erwartet. Anschließend wird eine weitere Abstimmung noch im Laufe des Tages angestrebt, in der es dann um die Anklage geht. Im Zusammenhang mit dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol werfen die Demokraten dem scheidenden Präsidenten vor, zum Aufruhr angestiftet zu haben. Trump hat in einer Rede kurz vor den Ausschreitungen, bei denen vor einer Woche fünf Menschen starben, zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen. Er selbst hat erklärt, dass seine Worte "vollkommen angemessen" gewesen seien.

Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich zwei Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen musste. Die Annahme der Anklage gilt als ziemlich sicher, da die Demokraten im Repräsentantenhaus in der Mehrheit sind. Für eine Verurteilung ist allerdings eine Zweidrittel der Stimmen im Senat nötig. Da aber nur 50 der 100 Senatoren zum Lager der Demokraten zählen, ist die Partei auf die Unterstützung von mindestens 17 Republikanern angewiesen. Ein erstes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump scheiterte vor gut einem Jahr an der republikanischen Mehrheit in der Kongresskammer. Während damals die Chancen für eine Verurteilung jedoch von Anfang an schlecht standen, sieht es diesmal anders aus. Denn auch im Senat deutet sich an, dass immer mehr Republikaner Trump die Gefolgschaft verweigern könnten.

Trump hatte die Präsidentenwahl im November verloren. Seitdem hat er immer wieder angeblichen Wahlbetrug angeprangert, ohne Belege zu liefern. Am 20. Januar steht die Vereidigung seines demokratischen Nachfolgers Joe Biden an.