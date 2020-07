US-Republikaner begrenzen Teilnehmerzahl bei Parteitag in Florida

(Reuters) - Die US-Republikaner schränken die Teilnehmerzahl auf ihrem Nominierungsparteitag für Präsident Donald Trump in Florida ein.

In dem US-Bundesstaat wurden zuletzt deutlich mehr Coronavirus-Fälle verzeichnet. "Es müssen Anpassungen vorgenommen werden" um die örtlichen Richtlinien zu erfüllen, hieß es in einem Schreiben der Vorsitzenden des Nationalen Komitees der Partei, Ronna McDaniel, vom Donnerstag. Einem Insider zufolge dürfen an drei der vier Abende im August nur die etwa 2500 Delegierten selbst teilnehmen. Am letzten Abend, an dem Trump formell nominiert werden soll, sollen dann bis zu 7000 Personen kommen. Zu den Parteitagen erscheinen üblicherweise deutlich mehr Anhänger.

Die Wahlparty sollte ursprünglich in Charlotte in North Carolina stattfinden. Gouverneur Roy Cooper hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz abzuschwächen. Die Republikaner verlegten darauf hin den größten Teil der vom 24. bis zum 27. August geplanten Veranstaltung nach Jacksonville in Florida. An welchem Tagungsort Trump genau seine Nominierungsrede halten soll, ist noch unklar. Florida gab am Donnerstag 156 weitere Todesfälle durch das Coronavirus bekannt, ein Rekord. Die Zahl der neuen Infektion stieg demnach um 13.965, die zweitgrößte Zunahme seit dem Beginn der Pandemie. Der Bundesstaat mit etwa 21,5 Millionen Einwohnern verzeichnet damit insgesamt 315.775 Infektionen - mehr als Deutschland - und 4782 Todesfälle.