US-Republikaner fordern Trump zum Verzicht auf Abzug aus Deutschland auf

Washington (Reuters) - Mehrere republikanische US-Abgeordnete haben ihren Parteikollegen Präsident Donald Trump zu einem Verzicht auf den geplanten Truppenabzug aus Deutschland aufgefordert.

Die US-Soldaten dort dienten den strategischen Interessen der USA über Europa hinaus bis in den Nahen Osten und Afrika, hieß es am Dienstag in dem Schreiben von sechs Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus. In diesen Regionen weite sich der Einfluss Chinas und Russlands aus. Eine Stellungnahme des Präsidialamts lag zunächst nicht vor. Trump hatte angekündigt, etwa 9500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen und das Truppenkontingent auf 25.000 zu reduzieren.