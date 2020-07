US-Republikaner sagen Nominierungsparteitag in Florida ab

Washington (Reuters) - Der Nominierungsparteitag für US-Präsident Donald Trump zum Kandidaten für die Wahl am 3. November soll nur noch in einem kleineren Rahmen im Bundesstaat North Carolina stattfinden.

Die für August geplanten Veranstaltungen der Republikaner in Jacksonville im Bundesstaat Florida seien abgesagt, kündigte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus an. "Für eine große Versammlung ist es nicht der richtige Zeitpunkt", sagte er angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Florida, das mit stärksten von der Seuche betroffen ist. Er habe daher angeordnet, die Veranstaltung abzusagen, "um das amerikanische Volk zu schützen".

Er werde seine Nominierungsrede in einer "anderen Form" halten. Einen Ort nannte er nicht. Ursprünglich sollte die gesamte Wahlparty in North Carolina durchgeführt werden. Der dortige Gouverneur hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz abzuschwächen. Die Republikaner verlegten daraufhin den größten Teil der vom 24. bis 27. August geplanten Veranstaltung nach Jacksonville. Florida hat einer Reuters-Zählung zufolge bislang fast 390.000 Infektionen und mehr als 5600 Todesfälle verzeichnet.

Der Republikaner Trump muss sich bei der Präsidentenwahl gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden behaupten. Diese führt zahlreichen Umfragen zufolge in der Wählergunst derzeit deutlich.