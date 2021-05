US-Republikaner werfen Trump-Kritikerin aus Fraktionsführung

Washington (Reuters) - Die US-Republikaner haben die Trump-Kritikerin Liz Cheney aus der Fraktionsführung im Repräsentantenhaus geworfen.

Sie stimmten am Mittwoch in einem geheimen Votum dafür, der Abgeordneten aus Wyoming das dritthöchste Amt zu entziehen. Der Fraktionsvorsitzende Kevin McCarthy hatte die Abstimmung damit begründet, dass der innerparteiliche Streit über ihre Angriffe gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump vom gemeinsamen Kampf gegen die Demokraten ablenke. Cheney hatte am Dienstag in einer Rede ihre Kritik erneuert: Sie werde nicht schweigend zusehen, wie die Partei auf einen Weg geführt werde, "der die Rechtsstaatlichkeit aufgibt und sich dem Kreuzzug des ehemaligen Präsidenten anschließt, unsere Demokratie zu untergraben".

In den USA werden 2022 das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. McCarthy hat erklärt, angesichts der ungebrochenen Beliebtheit von Trump bei republikanischen Wählern müsse von Kritik am Ex-Präsidenten abgesehen werden. Allerdings könnte sein Vorgehen gegen Cheney - eine lupenreine Konservative und Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney - Wechselwähler verprellen, die die Republikaner bei der Abstimmung benötigen werden. Unter Trump verlor die Partei beide Kongresskammern an die Demokraten von Präsident Joe Biden.