US-Richterin verwirft Anklage gegen Ex-Trump-Berater wegen Begnadigung

New York (Reuters) - Ein US-Gericht hat eine Anklage gegen Steve Bannon, Ex-Berater von Donald Trump, mit Verweis auf eine Begnadigung durch den Ex-Präsidenten verworfen.

Dies sei "die richtige Vorgehensweise", erklärte Bundesbezirksrichterin Analisa Torres am Dienstag in New York. Bannon war im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen worden, Geld abgezweigt zu haben. Zwar hatte der Präsident ihn 2017 entlassen. Allerdings begnadigte Trump Bannon im Januar wenige Stunden vor dem Ausscheiden aus dem Amt zusammen mit mehr als 140 weiteren Personen.