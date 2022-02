US-Senat bestätigt Amy Gutmann als neue Botschafterin in Deutschland

Washington (Reuters) - Der Senat in Washington hat Amy Gutmann als neue US-Botschafterin in Deutschland bestätigt.

Die Kongress-Kammer votierte am Dienstag mit 54 zu 42 Stimmen für die Kandidatin von Präsident Joe Biden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Ende Juni von Insidern von der Nominierung erfahren. Gutmann wird die erste Frau an der Spitze der Botschaft in Berlin. Sie leitete zuletzt als Präsidentin https://president.upenn.edu/meet-president der University of Pennsylvania eine Hochschule mit einem Budget von 3,5 Milliarden Dollar und 18.000 Angestellten. Gutmann hat unter anderem an der London School of Economics studiert. Ihr Vater stammte aus einer jüdisch-orthodoxen Familie und floh 1934 aus Deutschland, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen.