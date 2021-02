US-Senat erklärt Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für verfassungsgemäß

Washington (Reuters) - Der US-Senat hat wie erwartet den Weg für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump freigemacht.

Die Kongresskammer stellte am Dienstagabend per Votum fest, dass der Prozess mit der Verfassung vereinbar ist. Trumps Anwälte hatten argumentiert, dass er sich als normaler Bürger nicht mehr dem Verfahren stellen müsse. "Was die Demokraten im Namen der Verfassung erreichen wollen, ist, Donald Trump davon abzuhalten jemals wieder für ein politischen Amt zu kandidieren, aber das ist ein Affront gegen die Verfassung", sagte David Schoen, einer von Trumps Anwälten, zur Verteidigung des ehemaligen Präsidenten. Schoen sprach weiter von einer "unersättliche Gier nach einem Amtsenthebungsverfahren".

Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus wirft Trump vor, beim Sturm auf das Kapitol seine Anhänger zur Aufruhr angestiftet zu haben. Um Trump zu verurteilen, müssten zwei Drittel der Senatoren ihn für schuldig erklären. 17 Republikaner müssten sich somit auf die Seite der Demokraten stellen, was als unwahrscheinlich gilt. Trump genießt weiter unter republikanischen Wählern starken Rückhalt. Im kommenden Jahr stehen Kongresswahlen an, bei denen die Abgeordneten direkt vom Volk gewählt werden. Trump ist der erste Präsident, der zwei Mal mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert wird. Vor einem Jahr scheiterte eine Amtsenthebung im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre.

Nachdem der US-Senat nun für die Einleitung des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gestimmt hat, kann am Mittwoch die Debatte über die Anklage beginnen, die sich über mehrere Tage hinziehen dürfte. Es wird nicht mit einem Schuldspruch gerechnet.