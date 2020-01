US-Senat rechnet Donnerstag mit erster Impeachment-Sitzung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Senat rechnet an diesem Donnerstag mit der ersten Sitzung im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Wenn der Senat die Anklagepunkte des Repräsentantenhauses wie geplant am Mittwochabend erhalte, würden die Anklagevertreter der Kammer formell für die Sitzung am Donnerstag eingeladen werden, teilte der Kommunikationsdirektor des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, mit.

Nach Angaben von Senatsmitarbeitern wird gegen Mittag (Ortszeit) damit gerechnet, dass die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses den Senatoren die Anklagepunkte präsentieren. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, und die Senatoren würden gegen 14.00 Uhr (Ortszeit/20.00 Uhr MEZ) vereidigt. Roberts führt das Verfahren, entscheidet es aber nicht. Das obliegt den Senatoren./cy/DP/he