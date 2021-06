US-Senat verabschiedet Gesetzentwurf zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mit China

Washington (Reuters) - Der US-Senat stimmt für ein umfangreiches Gesetzespaket, das die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten gegenüber chinesischer Technologie stärken soll.

"Wenn wir nichts tun, könnten unsere Tage als dominante Supermacht gezählt sein. Wir wollen nicht, dass diese Tage unter unserer Regie enden. Wir wollen nicht, dass Amerika in diesem Jahrhundert eine mittelmäßige Nation wird", sagte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Dienstag. Mit 68 zu 32 Stimmen genehmigte der Senat etwa 190 Milliarden Dollar für US-Technologie und -Forschung. Zudem sollen mit Ausgaben in Höhe von 54 Milliarden Dollar die US-Produktion und -Forschung in den Bereichen Halbleiter und Telekommunikationsausrüstung angekurbelt werden, einschließlich zwei Milliarden Dollar für Chips, die von Autoherstellern verwendet werden.

Derzeit ist die Branche von massiven Engpässen gezeichnet, da infolge der Corona-Krise erhebliche Produktionseinschränkungen entstanden waren. Senator Todd Young, ein republikanischer Mitverfasser des Entwurfs, sagte, dass es bei dem Gesetz "nicht nur darum geht, die Kommunistische Partei Chinas zu schlagen, (es) geht darum, die Herausforderung zu nutzen, um durch Investitionen in Innovationen eine bessere Version von uns selbst zu werden." Der Gesetzesentwurf muss nun das Repräsentantenhaus passieren.