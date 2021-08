US-Senat verabschiedet großes Infrastrukturpaket

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern hat der US-Senat ein gewaltiges Infrastrukturpaket verabschiedet. Die Kongresskammer votierte am Dienstag mit den Stimmen der Demokraten und mehrerer Republikaner für das groß angelegte 2700-Seiten-Gesetzespaket, mit dem Straßen, Brücken sowie andere Verkehrs- und Energienetze in den Vereinigten Staaten modernisiert werden sollen.

Vorgesehen sind in dem Paket über die nächsten Jahre verteilt rund 550 Milliarden US-Dollar (467 Milliarden Euro) an neuen Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Insgesamt - also inklusive bereits vorher veranschlagter Mittel - hat das Paket einen Umfang von rund einer Billion US-Dollar. Nach dem Senat muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Der Zeitplan dafür ist unklar./jac/DP/men