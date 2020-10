US-Senat verabschiedet Zwischenfinanzierung für Regierung

Washington (Reuters) - Der US-Senat stellt bis zum 11. Dezember die Finanzierung der US-Regierung sicher.

Am Mittwoch wurde ein vorläufiges Finanzierungsgesetz verabschiedet, dass die staatlichen Mittel zur Weiterführung der Regierungsprogramme garantiert. Die Gesetzesvorlage muss nun von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Die Finanzierung läuft am Mittwoch um Mitternacht aus (Ortszeit; Donnerstag 04:00 Uhr GMT). Vorausgesetzt Trump unterschreibt das Gesetz, wird ein Regierungsstillstand mitten in der Coronavirus-Pandemie und vor den US-Wahlen am 3. November abgewendet.