US-Shutdown abgewendet - Aber Zahlungsausfall nicht vom Tisch

Washington (Reuters) - Der US-Kongress hat eine Haushaltssperre vorerst abgewendet, doch das weitaus größere Probleme eines drohenden Zahlungsausfalls der weltgrößten Volkswirtschaft bleibt bestehen.

Kurz vor Ablauf der Frist für eine Einigung stimmten die Abgeordneten und Senatoren am Donnerstag mehrheitlich für einen Übergangsetat, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis Anfang Dezember sicherstellt. Sie verhinderten somit, dass mit Beginn des neuen Haushaltsjahrs ab Freitag Hunderttausende Staatsbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub und zahlreiche Ämter, Museen sowie Nationalparks vorübergehend schließen mussten. Weiterhin keine Annäherung gab es jedoch im Ringen um eine Erhöhung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze. Gelingt dies nicht, können die USA nach Einschätzung von Finanzministerin Janet Yellen ab voraussichtlich Mitte Oktober ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Die Folge wären eine Rezession und vermutlich eine Finanzkrise, warnte die frühere Notenbank-Chefin erneut.

"Es gibt noch so viel mehr zu tun", erklärte US-Präsident Joe Biden. Dass der "government shutdown" abgewendet worden sei, zeige aber, dass eine Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg möglich sei.

Im Fall der derzeit bei 28,4 Billionen Dollar liegenden Schuldenobergrenze sträuben sich die Republikaner aber vehement. Sie wollen damit nichts zu tun haben und fordern die Demokraten auf, eine Lösung mit Hilfe eines Sonderverfahrens zu beschließen, das lediglich eine einfache Mehrheit im Senat erforderlich machen würde. Über diese verfügen die Demokraten zwar gerade so. Bidens Parteifreunde wollen die Republikaner aber nicht aus der Verantwortung entlassen. Sie argumentieren, dass fünf Billionen Dollar des Schuldenbergs allein auf Steuerkürzungen und Ausgaben unter Bidens republikanischen Vorgänger Donald Trump zurückzuführen seien.

Wenig Aussichten werden darum einer Vorlage eingeräumt, die eine Aussetzung des Schuldenlimits bis Dezember 2022 vorsieht. Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hat dafür zwar grünes Licht gegeben. Aber so lange im Senat weiterhin mindestens 60 Ja-Stimmen und damit auch Stimmen von Republikanern nötig sind, wird damit gerechnet, dass der Vorstoß in der Kongress-Kammer nicht durchkommt.

AUCH BIDENS BILLIONEN-PAKETE HÄNGEN FEST

Für Biden zusätzlich besonders bitter ist zudem, dass auch seine wichtigsten konjunktur- und sozialpolitischen Vorhaben im Kongress festhängen. Grund ist hier aber in erster Linie ein Streit innerhalb seiner eigenen Partei. Biden will zum einen mit einem etwa eine Billion Dollar schweren Paket die zu großen Teilen marode Infrastruktur der USA modernisieren und damit auch die von der Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft ankurbeln. Zum anderen will er mit einem zweiten, bis zu 3,5 Billionen Dollar schweren Paket Familien entlasten, das Gesundheitswesen unterstützen und Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben.

Das Infrastruktur-Paket ist eigentlich weitgehend unumstritten. Der linke Flügel der Demokraten macht aber seine Zustimmung davon abhängig, dass auch das weitaus umfangreichere Sozial-Paket umgesetzt wird. Das Volumen ist aber wiederum vielen moderaten Demokraten zu hoch. Eine eigentlich für Donnerstag angepeilte Abstimmung über die Infrastruktur-Maßnahmen musste daher erneut aufgeschoben werden.

Präsidialamts-Sprecherin Jen Psaki sagte zu dem parteiinternen Ringen, es seien Fortschritte gemacht worden und man sei einer Einigung näher denn je. "Aber wir sind noch nicht dort." Es sei noch mehr Zeit nötig.