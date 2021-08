US-Spezialchemiekonzern DuPont hebt Jahresziele erneut an

WILMINGTON (dpa-AFX) - Der US-Spezialchemiekonzern DuPont legt nach einem starken ersten Halbjahr die Messlatte für 2021 noch höher. Das Unternehmen habe dank einer anhaltend positiven Dynamik in fast allen wichtigen Endmärkten einschließlich Halbleiter, Smartphones, Automobil und Wohnungsbau im zweiten Quartal ein überraschend starkes Ergebnis erzielt, sagte DuPont-Chef Ed Breen laut Mitteilung am Dienstag am Konzernsitz in Wilmington. Deshalb und wegen der Erwartung anhaltend positiver Trends hob das Management seine Jahresziele 2021 erneut an. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass es die Engpässe in der globalen Lieferkette meistern werde.

Für 2021 rechnet Finanzchefin Lori Koch mit einem Nettoumsatz von 16,45 bis 16,55 Milliarden US-Dollar (bis zu 13,9 Mrd Euro). Bereits Anfang Mai hatte die Konzernführung ihre Prognose auf bis zu 15,9 Milliarden Dollar angehoben. 2020 hatte DuPont einen Umsatz von 14,3 Milliarden Dollar erzielt.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) soll von 3,4 Milliarden Dollar im Vorjahr nun auf 4,21 bis 4,26 Milliarden Dollar steigen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt die Konzernführung mit 4,24 bis 4,30 Dollar bis zu gut einen halben Dollar mehr an als zuvor. Dabei profitiert DuPont von einer Änderung bei der Rechnungslegung. Ab dem dritten Quartal fließen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte nicht mehr in das bereinigte Ergebnis ein. 2020 hatte DuPont hier 2,01 Dollar erzielt./mne/stw/mis