US Staatsanleihen fallen und fallen und fallen

iShares 20+ Year Treasury Bo - WKN: 357957 - ISIN: US4642874329 - Kurs: 148,970 $ (Cboe BZX)

Der TLT (US Staatsanleihen ETF) verliert seit Monaten an wert, die US Renditen steigen zeitgleich.

Reminder: "Fällt der TLT auf Tagesschlusskursbasis unter 162 USD ab, aktiviert das ein Verkaufssignal in Richtung 150 USD und tiefer. Anleger sollten sich auf wieder anziehende US Renditen vorbereiten."

Bei 163 USD kam die bärische Ansage, jetzt steht der TLT bei 148,xx USD, ein klar definierter Abwärtstrendkanal hat sich etabliert.

Hier finden Sie den Anleiherenditen-Desktop:

26.05.2020 - 20:46 Uhr - Chartanalyse Der TLT (US Staatsanleihen ETF) - Achtung, da braut sich etwas zusammen

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)