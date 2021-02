US-Staatsdefizit bei mehr als zwei Billionen Dollar erwartet

Washington (Reuters) - Das US-Staatsdefizit wird unabhängigen Experten des Kongresses zufolge im Haushaltsjahr 2021 ungeachtet der erwarteten Konjunkturerholung erneut außergewöhnlich hoch ausfallen.

Der Fehlbetrag der Bundesregierung werden knapp 2,3 Billionen Dollar betragen, wie das Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Im Vorjahr waren es sogar gut 3,1 Billionen Dollar. Allerdings ist in der neuen Prognose das von US-Präsident Joe Biden geplante Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar noch nicht enthalten.

Die CBO-Experten sagen der weltgrößten Volkswirtschaft in diesem Jahr ein kräftiges Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent voraus. 2020 war das Bruttoinlandsprodukt wegen der Pandemie noch um 3,5 Prozent eingebrochen. Sollte Biden sein Hilfspaket durch den Senat bringen, erwarten Experten in diesem Jahr eine noch kräftigere Erholung. Der Demokrat will beispielsweise Milliarden in das Corona-Impfprogramm stecken, Millionen Amerikanern einen Konjunkturscheck zukommen lassen und Unternehmen stützen.

Nach Berechnungen des CBO wird das Staatsdefizit der USA im laufenden Haushaltsjahr auf über 21 Billionen Dollar steigen. Das entspreche 102,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es soll auch in den Folgejahren über der Marke von 100 Prozent verharren.