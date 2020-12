US-Stabschef Meadows - Neuer Vorstoß Trumps gegen Wahlsieg Bidens

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump sucht weiter nach Möglichkeiten, die Amtsübergabe an den designierten Präsidenten Joe Biden zu verhindern.

"Mehrere Kongressmitglieder haben gerade ein Treffen mit dem Präsidenten im Oval Office beendet, um sich gegen den mit einem Berg an Beweisen belegten Wahlbetrug zu wehren. Bleiben Sie dran", schrieb der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, auf Twitter https://twitter.com/MarkMeadows/status/1341157317451124745 am Montag (Ortszeit). Eine mit dem Treffen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die anwesenden Personen zuverlässige Trump-Verbündete aus dem Repräsentantenhaus seien. Außerdem erwäge Trump, einen US-Sonderberater zu ernennen, um seine Vorwürfe eines massiven Betrugs bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November zu untersuchen.

Bislang waren seine Versuche, solche Ansprüche gerichtlich geltend zu machen, hauptsächlich mangels Beweisen gescheitert. Das Weiße Haus lehnte es ab, sich weiter zu dem Treffen zu äußern.