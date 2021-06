US-Technologieaktie vor mittelfristiger Ausbruchbewegung

Verisign ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Reston, Virginia. Es betreibt unter anderem die Top-Level-Domains .com und .net sowie zwei der globalen Root-Nameserver und bietet allgemein Dienstleistungen für den sicheren Betrieb von Websites, beispielsweise auch zur Abwehr von DDoS-Attacken an.

Chart2 zeigt, dass die Aktie seit Juli 2019 stark volatil seitwärts läuft. Unterhalb der Barriere bei 221,78 USD. Ich selbst bin kein Freund von Positionierungen in eine zeitlich, oft auch preislich ausgdehnte Korrekturphase. Vielmehr warten meine Kollegen und ich gerne auf das voraussichtliche Ende einer Korrektur. Tatsächlich attackiert Verisign seit Wochen in einem bullischen Kursmuster die 221,78er Preismarke. Die Aktie ist im Begriff mittelfristig nach oben auszubrechen. Endlich. Prognoseskizze mit blauem Prognosepfeil anbei. Mittelfristige Zielprojektion 257 USD.

49.814 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Melden auch Sie sich kostenlos an, es lohnt sich für Sie als Anleger.

Verisign Inc.: 1 Kerze = 1 TagVerisign Inc.: 1 Kerze = 1 Woche

Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)